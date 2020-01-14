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الصحة

أفضل 3 رياضات تخفف آلام الظهر وسكرى الحمل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشف العديد من الدراسات أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل تتمتع بفوائد صحية جمّة للأم والطفل على حد سواء، حيث تقي الرياضة المرأة من آلام الظهر وسكري الحمل، كما أنها تعمل على تسهيل الولادة وتقلل من احتمالات الولادة القيصرية.

ويستفيد الطفل أيضًا من ممارسة الأم للرياضة، حيث يقل خطر إصابته بالبدانة. وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الرياضات المناسبة للحامل هي المشي والسباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية.

في حين تعد رياضات الكرة مثل كرة اليد وكرة السلة غير مناسبة بسبب الاحتكاك الجسدي، مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيًا على نحو معتدل والتوقف عن ممارستها في حال الشعور بأي متاعب صحية واستشارة الطبيب المتابع للحمل.

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