استقرار الأسهم الأمريكية بعد نتائج متباينة للبنوك الكبيرة

فتحت الأسهم الأمريكية شبه مستقرة، الثلاثاء، مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس عقب موجة صعود قياسية بفضل حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، في حين أعلنت البنوك الأمريكية الكبيرة نتائج متباينة.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 11.55 نقطة بما يعادل 0.04 %إلى 28895.50 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.78 نقطة أو 0.08% إلى 3285.35 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 3.32 نقطة أو 0.04% إلى 9270.61 نقطة.