5 مرات خالفت فيها ميجان ميركل القواعد الملكية

كسرت ميجان ماركل، قواعد العائلة المالكة، ضاربة بها عرض الحائط، وكأنها لم تُفرض عليها، ما تسبب في أزمة بينها وبين الملكة أليزابيث، حتى إن- هاري وميجان- قررا الانفصال عن الحياة الملكية.



- بدأت ميجان مخالفتها للقواعد الملكية منذ أن أمسكت بيد هاري، كما قضت ميجان الكريسماس مع أليزابيث قبل أن تتزوج منه، وهو الأمر الذي يخالف أيضًا القواعد الملكية.



- عدم استخدام ماركل وهاري ألقابهما الرسمية في جولتهما الملكية في إفريقيا، الأمر الذي أغضب أليزابيث بشدة.



- لم ترتد ميجان جوارب بلون الجسد في أول صورة لها رسمية مع هاري بعد الإعلان عن خطبتهما، حيث إنه من المتوقع أن ترتدي أفراد العائلة المالكة جوارب بلون الجسد مع التنانير والفساتين، لكنها اختارت الكعب العالي دون جوارب.



- حمل حقيبة، فأفراد العائلة المالكة مثل كيت ميدلتون يحملون "محفظة صغيرة" من أجل تجنب أي مصافحات غير مرغوب فيها، وقالت ميجان: "لا يوجد كتاب للقواعد، لا يوجد بروتوكول، لا توجد حقيبة محددة يتعين على أفراد العائلة المالكة حملها. إن الأمر يتعلق بالراحة الشخصية وما يصلح لكل فرد".



-يُجبر البروتوكول المالكي، الأميرات والملكات على تسريحات الشعر الأنيقة، لكن ماركل ربطت شعرها كعكة في خطبة ملكية.

