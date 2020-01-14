عاصي الغول لغز غامض في «الآنسة فرح»

الألغاز تقترب من الحل في حلقات مسلسل "الآنسة فرح"، حيث كشفت الحلقة الثانية عشر من المسلسل عن محاولة قتل لكمال (نبيل نور الدين) فمن أرسل ميريام (هبة داغر) لقتله، هل هو عاصي الغول؟ أم هي نفسها عاصي الغول؟ وهل نجحت في القضاء بالفعل عليه؟ وفي الوقت نفسه ما زال طارق يحاول إمساك أي دليل على شادي (أحمد مجدي) لشكوكه في كونه تاجر مخدرات.



أما شادي، فبدأ يشك بوالده كمال، بعد أن تواصل مع شركة المقاولات التي بنت الفندق، ومعرفته بأسراره ودهاليزه، تيقّن بأن والده كمال هو عاصي الغول، فلا أحد تولى مسئولية بناء الفندق غيره، أما علياء (مريم الخشت) فقد أرهقها المكوث بالمصحة وطلبت الخروج منها، لأنها متأكدة من أن ميريام تتاجر بالمخدرات.



ويُذاع مسلسل "الآنسة فرح"، على قناة "MBC 4" في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S" Productions"، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin".



ويتصدر بطولة مسلسل "الآنسة فرح"، النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.