«نساء مصر» تنعى ابن مايا مرسي

نعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في وفاة ابنها، أمين تامر، داعية الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته.



وقالت منال العبسي، في بيان لها، "بقلوب مؤمنة وراضية ننعى وفاة ابن الدكتورة مايا مرسي، سائلين الله عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان".



وأضافت "العبسي"، أن سجل رئيس المجلس القومي للمرأة، حافل بالإنجازات الكبيرة التي أضافتها لملف المرأة، كما أنها عملت على إعلاء شأن المرأة، ورد الكثير من حقوقها، وتمكينها في مختلف المجالات والقدرة على تخريج جيل جديد من المرأة قادر على تحمل مسئولية بناء الوطن والعمل على نهضته.