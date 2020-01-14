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الصحة

فى 3 خطوات.. برنامج غذائى للسيطرة على مرض السكر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:42 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشف طبيب مختص بالتغذية عن برنامج غذائي متكامل يساعد في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني.

وفي كتابه الجديد «الحياة بدون مرض السكري»، يوضح الدكتور روي تايلور، خطة غذائية ثورية، من شأنها أن تخفف من معاناة مرضى السكري، وتتكون من 3 مراحل بسيطة.

المرحلة الأولى هي مرحلة فقدان الوزن السريعة، حيث يمكنك تبديل وجباتك العادية بثلاث وجبات من الحساء يتم التحكم فيها بكمية السعرات الحرارية، بالإضافة إلى وجبة واحدة من الخضروات منخفضة النشا بشكل يومي.

والهدف الذي يجب الوصول إليه في هذه المرحلة، هو خسارة 15 كيلو جرام، والبدء بالسيطرة على مرض السكري.

والمرحلة الثانية تشتمل على إعادة تقديم طعام حقيقي يتم مراقبته بعناية، ووجبة واحدة في المرة الواحدة، أما المرحلة الثالثة هي فرصتك للبدء في اتباع طريقة جديدة طويلة الأجل لتناول الطعام الصحي، للمساعدة في ضمان بقائك خاليًا من مرض السكري مدى الحياة.

وكان يعتقد منذ فترة طويلة أن السكريات هي المسؤول الأول، عندما يتعلق الأمر بالنوع الثاني من مرض السكري، لكن الدكتور «تايلور» أوضح في مقالته كيف تمكن من إثبات أن داء السكري من النوع الثاني ناجم عن تراكم الدهون في الكبد والبنكرياس، عندما يصل الجسم إلى «عتبة الدهون الشخصية» ولا يمكن تخزين الدهون في مكان آخر.

هذه الرواسب الدهنية تمنع الكبد والبنكرياس من العمل بشكل طبيعي، وتحد من إمدادات هرمون الأنسولين (الذي يعمل على التحكم في مستويات السكر في الدم)، وتحد من قدرة خلاياك على الاستجابة لذلك، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

مراحل الخطة الغذائية

الخطوة الأولى
ابدأ برنامجًا من 8 إلى 12 أسبوعًا للعصائر والشوربات بمجموع 600 سعرة حرارية يوميًا، بالإضافة إلى وجبة واحدة من الخضروات غير النشوية بمعدل 100 سعرة حرارية، وهذا يؤدي إلى فقدان الدهون بسرعة، مما يجعل جسمك يبدأ بالتحكم بأعراض مرض السكري.

الخطوة الثانية
عندما تفقد 15 كيلوجرام أو تصل إلى وزنك المستهدف، ابدأ في إعادة تناول الأطعمة العادية، وجبة واحدة في المرة الواحدة، بدءًا من العشاء (400-500 سعرة حرارية)، ثم بعد أسبوعين، تناول الغداء (400 سعرة حرارية).

الخطوة الثالثة
تناول كميات أقل من الطعام الصحي (75 في المائة مما كنت تتناول في الخطوة السابقة) للحفاظ على فقدان الوزن.

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