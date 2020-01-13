ريم البارودي تكشف عن الرجل الأول في حياتها

تحدثت الفنانة ريم البارودي، عن عائلتها ووالدها للمرة الأولى وسبب نجاح دورها في مسلسل "قيد عائلي"، والذي عرض مؤخرًا.



وقالت ريم البارودي، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "قناة النهار" إن نجاح شخصية مروة في مسلسل "قيد عائلي" يعود للمخرج تامر حمزة،

مضيفة أنه من المخرجين القلائل الآن على الساحة الذى يعطي للفنان مساحته للإبداع، فكان بيستفزني ليخرج أحسن ما عندي.



وتحدثت ريم البارودي، خلال اللقاء عن عائلتها قائلة، أن والدها مهندس كهرباء في السعودية ولديها أخت واحده فقط هي دينا.



وتابعت، كنت متعلقه جدًا ببابا وهو مثلى الأعلى، وأنا دلوعته الصغيرة والوحيدة اللي مسموح لها تفتح دولابه ومعايا الرقم السري بتاع شنطته وكنت بحب اشم البرفيم بتاعه جدًا، هو الهيرو بتاعي.