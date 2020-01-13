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الحبيب الجفري على المحور: رسائل الإمام في «90 دقيقة»

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:45 م
الحبيب الجفري
الحبيب الجفري
محمود عرفات وأحمد عبدالعزيز
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قال الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، إن الشعب المصرى عندما تراخى قليلًا الكل مرض ومصر مثل القلب إذا ضعف قلبه ضعفت باقى الأعضاء، فمصر قلب الدول العربية، والمصري هو أول مَن علّم العالم الرهبنة والسياحة والكثير من المجالات، وأم الدنيا دفعت أثمانًا غالية على مدار التاريخ من أجل العالم أجمع.

أضاف الحبيب الجفرى، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية "المحور": "لم ينتابنى الخوف على مصر أبدًا؛ لأنها محفوظة ويجب أن يعمل المصريين للحفاظ عليها، ومصر ستقود الأمة العربية الى مستقبل أفضل، وصعب على المصرى أن يعيش بدون وطن، ولن تحدث بإذن الله.

وأشار الجفرى:" لو كان الحوثييون وحدهم فى مواجهة الجيش اليمنى، لما كانوا صمدوا، ولو كان لدينا جيش ولائه للوطن وحده ما كانا رأينا الوضع فى اليمن، لكن الوضع هناك تحكمه القبلية".

وأوضح أن جيش مصر به ثلاث مزايا جيش مؤمن والايمان الذى فيه فطرى، فهو مؤمن بفطرته، ثانيًا عقيدته التالية واحدة لا يقبل التجزء أو التلاعب وثالثا هذا الجيش لديه آلية الإصلاح الذاتى بمعنى أن كل فئة مكونة من 50 أو 60 فرد يوجد بها خلل، وجيش مصر لدية فكرة التطهير الذاتي، وهذه دلائل للعناية الإلهية.

وفسر معنى كلمة الشهيد قائلًا: "الشهيد هو الذى اجتمع فيه حرفي الصَّاد، صدق وصواب، ومن يفجر نفسه ليس شهيدًا، لكنه إرهابي، وهذا على ضلال ومنتخر فى الشرع أثم يعذب، الشهادة لن تكون بالانتحار، والشهادة جمع الصدق والصواب.

واستطرد:"عندما تحتك بجنود الجيش المصرى تجد اللهفة فى لقاء الله، وذكر خلال تواجده بأحد المحاضرات فى الجيش، سألنى أحد الطلاب فى الجيش استحلفك بالله أن تدعو لى بالشهادة فى سيناء، وهذا الصدق ويدرك ما يواجه الجيش من مخاطر خلال هذه الفترة.

وأوضح أن العالم يشهد تغيرات ضخمة في طور تغير موازين القوة فى العالم، الهند بعد 30 سنة ستكون أعلى اقتصاد من أمريكا ونحن في مرحلة العالم من حولنا يعيد ترتيبه، والأدوات التى تستخدم فى هذا التغيرات هى الدول الأقل قدرة ووقود هذه التغيرات.

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