الحبيب الجفري يكشف 4 أسباب تدفع للإلحاد

قال الداعية الإسلامي والمفكر الكبير الحبيب علي الجفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة للاستشارات، إنه في كتابه الإنسانية قبل التدين أن تكون مسلما فمعناه أن تعيش وتقبل التنوع وبدأ فيه بالنقد الذاتي.



وأضاف الجفري، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن هناك 4 أسباب تقود إلى الإلحاد، أولها الأمية الدينية، لأن مدارسنا لم تعد تعلم الدين، وهناك أمية دينية في مدارسنا بالعالم العربي ومساجدنا أيضًا، وثاني الأسباب قبح الأصوات العالية للخطاب الديني، ومن يمثلوه مثل الإسلاميين.



وتابع: "السبب الثالث التخلف الحضاري الذي نعيشه، خصوصا عندما تقدمت أوروبا عندما تركت الكنيسة، فبعض شبابنا يعتقد أن العالم العربي متخلف بسبب الدين، ورابع الأسباب الانفجار المعلوماتي وسوء المعالجة".