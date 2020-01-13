حجازي متقال يحضر عزاء مدير أعمال محمد منير (صور)

حضر النجم حجازي متقال إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء إلى النجم منير، في وفاة مدير أعماله محمود أبا زيد.



وتوفي محمود أبا زيد، ابن عم الفنان محمد منير، وزوج شقيقته ومدير أعماله، صباح السبت الماضي.



وشيع الفنان محمد منير جثمانه من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.



وعبّر محمد منير عن افتقاده له، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه في العمل وتأثيره الكبير في الخطوات الفنية لمنير على مدار مسيرته الكبيرة.



وقال محمد منير في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020».