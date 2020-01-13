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مصر

بطاقة تموين بـ300 جنيه على «فيسبوك».. و«القاضي»: كارثة

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:10 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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رصدت «الدستور» عرض حساب باسم «م. أم» من محافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بطاقات تموينية للبيع في جروب «marketplace» محددًا المقابل المالي بـ301 جنيه لمَن يرغب.

وعلَّق رأفت القاضي، رئيس اتحاد «التموين والتجارة الداخلية» لـ«الدستور» أنَّها ظاهرة كارثية إذا ثبتت حقيقتها، موضحًا أنَّ هذا يعني إهدار الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه.

وطالب «القاضي» بالتحقيق في الواقعة من خلال الأجهزة الرقابية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمعلومات ومباحث الإنترنت.

وأشار إلى أنَّه بعد الانتهاء من تنقية بطاقات التموين «أصبح لدينا أكبر قاعدة بيانات حقيقية للبطاقات يستفيد منها أكثر من 63 مليون مواطن، ولا يمكن لأي مواطن التفريط في بطاقته أو عرضها للبيع لأنَّه سيتم محاسبته قانونيًا».

وأضاف أنَّه إذا ثَبتت صحة هذه الظاهرة فإنَّ ذلك يعني أنَّ هناك تواطؤًا في بعض مكاتب التموين.

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