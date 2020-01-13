رسميًا.. مصر خارج القائمة النهائية لحفل جوائز الأوسكار

أعلنت الجهة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار، عن الأفلام الأجنبية المشاركة في القائمة النهائية والتي احتوت على خمسة أفلام فقط، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي.



وخرج بشكل رسمي فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، من القائمة النهائية التي استقرت لجنة تحكيم الأوسكار عليها، وهي "الفيلم الكوري Parasite، الفيلم الإسباني Pain and Glory، الفيلم البريطاني Les Misérables، الفيلم الروسي Honeyland، الفيلم البولندي Corpus Christi".



وكانت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في الأوسكار، والمشكلة من قبل نقابة السينمائيين، قد استقرت على اختيار فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح، لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار، أحسن فيلم أجنبي بأغلبية الأصوات.



الفيلم يتناول حياة "تحية" عاملة نظافة مراحيض، لم تترك لها الدنيا شيئًا سوى أخيها "صقر" عامل المدابغ، الذي تعيش لأجله وتفنى حياتها في خدمته، تنقلب حياتها رأسًا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية، فتحاول عرقلته بشتى الطرق، وتقرر القيام بأي فعل لإبقائه بجانبها.



"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة، مريهان مجدي، صفاء الطوخي، إبراهيم النجاري وكوكي.

