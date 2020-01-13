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سياسي

«حماة الوطن»: نقص الوعى هو العدو الحقيقى للدولة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:24 م
اللواء محمد الغباشي
اللواء محمد الغباشي
إسلام نصير
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قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يعمل على رفع الوعي لدى المصريين من خلال تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية، يقدمها عدد من أساتذة الجامعات الأكاديميين وقيادات الحزب لتوعية المواطنين بالإنجازات، وأيضًا بالتحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة المصرية.

واعتبر "الغباشي" خلال ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط حول دور الأحزاب في التوعية بالشأن العام، أن نقص الوعي هو العدو الحقيقي للدولة، داعيًا للتعاون بين الأحزاب السياسية وكذلك كل مؤسسات الدولة في نشر الوعى لإظهار الحقيقة أمام المواطنين وطمس الشائعات التي تظهر كل فترة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالأحداث الحقيقية وعدم السماح بتغييب العقول بواسطة وسائل الإعلام المعادية.

وأشاد "الغباشي" بالندوات التي ينظمها عدد من الوزارات، من بينها الشباب والرياضة لتوعية الشباب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي، بالإضافة إلى حملات التوعية التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات لطلاب المدارس، والتي يتم خلالها شرح التهديدات وتحديات الأمن القومي للتوعية بخطورة الشائعات.

وشدد "الغباشي" على أن الأحزاب لها دور كبير في التدريب والتثقيف السياسي، وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين وبيان أهمية رأي وصوت المواطن في كل الأحداث السياسية، كما أن للأحزاب دورًا كبيرًا في تنمية الحس الوطني وإرساء مبادئ المواطنة، بالإضافة إلى تبني القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر مع تقديم حلول قابلة للتنفيذ.

وأكد أهمية دور الأسرة في تربية النشء، مشيرًا إلى أهمية المدرسة كذلك في توعية الطلاب، وكذلك أهمية تقويم دور الإعلام.

واقترح "الغباشي" طرح مبادرة موجهة للشباب تتضمن تنظيم معسكرات لهم من كل أنحاء مصر، بحيث يزور شباب من شمال البلاد جنوبها وبالعكس، ويقومون بمشاهدة معالم مصر وآثارها، وخلال هذه المعسكرات الشبابية تكون هناك توعية دينية وثقافية ووطنية.

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