إلغاء رسوم القمامة على فواتير الكهرباء فى يونيو

كشف محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.



جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة ٤ طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور ورياض عبدالستار وأحمد علي وسلاف درويش، حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.



وقال الوزير: «نحن مقتنعون، المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل فى عملنا، ونجحنا في أن تكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر 6 هذا العام».



وأشار شاكر إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 كان 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، مستطردا: " تم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية".



من جانبه، اتهم رئيس اللجنة، طلعت السويدى، إدارات الحكم المحلي بالمحافظات باستغلال ما يتم تحصيله من المواطنين فى صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء، قائلا: "المحليات بتستهلك فلوس النظافة فى إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها بتاخدها من وزارة الكهرباء كهرباء مش فلوس كاش، والمواطن هو المظلوم، ومن حقنا ندعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر".



من جانبه، قال عادل محمد أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن وزارة المالية تقوم بعمل مقاصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتورد لها كل شهر خارج منظومة النظافة وتصل لـ13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة.