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اقتصاد

استثمارات جديدة بإفريقيا بـ7 ملايين دولار أمريكى

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:29 ص
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أبرم صندوق "بارتك أفريكا" لضمان مخاطر رأس المال- وهو صندوق متخصص فى دعم المشروعات الإفريقية ذات الطابع التكنولوجي- ثمان صفقات على مستوى القارة تضم 6 استثمارات جديدة مقابل مبلغ يتراوح بين 3 و7 ملايين دولار أمريكي لكل مشروع.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق الذى يتخذ من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة مقرا له فقد تم إبرام هذه الصفقات مع 6 شركات تكنولوجية فى 6 دول إفريقية تعمل فى قطاعات الخدمات المالية والتجارة والتوزيع والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية.

ومن بين هذه الشركات "تريد ديبوت" العاملة فى قطاع الخدمات اللوجستية فى نيجيريا و"فينتش" الجنوب إفريقية و"يوكو" المتخصصة فى توفير الخدمات والأدوات اللازمة للمشروعات متوسطة الحجم.

وقال سيريل كولون، مدير تعاقدات الصندوق: "لقد تمكنا من تمويل ما يقرب من 600 شركة صغيرة باحثة عن التمويل خلال العام الماضى 2019 إذ إن أغلبها يضم فرق عمل موهوبة للغاية، الأمر الذى من شأنه أن يؤكد أن هذا النمو السريع الذى شهدته الشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا فى أفريقيا يرتكز على أسس صلبة".

وكان صندوق بارتك أفريكا لضمان مخاطر رأس المال قد أكد فى آخر تقرير أصدره فى مارس 2019 أن عمليات تمويل الشركات المبتدئة فى أفريقيا ارتفعت وبلغت قيمتها 1٫16 مليار دولار فى عام بزيادة قدرها 108 % مقارنة بالاثنى عشر شهرا المنتهية فى مارس من العام 2018.

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