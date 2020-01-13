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اقتصاد

«الأوروبي للتنمية» يوقع اتفاقا مع «التجارة والتنمية الأفريقي»

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:24 ص
البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
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وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقا مع بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا يقضي بتمويل عدد من المشروعات المستدامة في قطاع الطاقة خلال الـ15 سنة القادمة.

وذكر البنك الأوروبي للاستثمار - في بيان أصدره اليوم الاثنين - أنه من المقرر أن يتم منح عدد من الدول الأفريقية 120 مليون دولار في إطار التصدى للتغيرات المناخية عن طريق استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الكفاءة في استغلال مصادر الطاقة، حيث أن ما يقرب من 65% من الشعوب الأفريقية تأثرت تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، في حين أنهم مسئولون عن 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وقال ابروانز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار "إن هذا التعاون هو الأكبر بين البنك الأوروبي وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لإقامة عدد من الاستثمارات الجديدة علي مستوي القارة الأفريقية وتحسين مستوى الاستثمارات في القطاع الخاص في ظل التغيرات المناخية الخطيرة التى يشهدها العالم كله".

وبدوره، قال ادماسو تادس المدير العام لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا "إن نصف المشروعات التى سنقوم بتنفيذها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن 70% من حافظة المشروعات المتعلقة بقطاع الطاقة تم تخصيصها لمصادر الطاقة المتجددة، كما تم إطلاق برنامج مخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة بغرض سد العجز المالى الذى تعاني منه".

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