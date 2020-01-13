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اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الاثنين

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:30 ص
الفضة
الفضة
هويدا سعيد
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قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، بدأت فئة كبيرة من المصريين في الاتجاه إلى استخدام الفضة في الزينة كحلى للرجال والنساء على حد سواء.

وأضاف عباسي، أن أسعار الفضة استقرت، اليوم الاثنين، حيث سجل عيار 99.9 "الفضة النقية" نحو 9.30 جنيهات للجرام، بينما سجل عيار 95.8 "الفضة البريطانية" نحو 8.92 جنيه.

وسجلت الفضة عيار "92.5" نحو 8.61 جنيه، وسجل عيار 90 "فضة العملات" 8.38 جنيه للجرام، بينما سجلت الفضة عيار 80 "فضة المجوهرات" 7.45 جنيه، وسجلت أوقية الفضة 289.57 جنيه.

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