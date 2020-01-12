«التضامن» تستجيب لـ «90 دقيقة» وتمنح مسكنًا ومعاشًا للحاجة سعاد





استجابت وزارة التضامن لشكوى السيدة سعاد، التي عرضتها ببرنامج «90 دقيقة»، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، والتي قالت فيها إنها مريضة وتسكن في غرفة شديدة الضيق، ولا تستطيع النوم فيها، خاصة وأنها مليئة بالحشرات.وقال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن، إن الوزارة تواصلت مع الحاجة سعاد، وتم تحويل زوجها إلى معاش تكافل وكرامة وفي انتظار تفعيل الفيزا الخاصة به.وواصل أن وزيرة التضامن وجهت بتوفير مسكن لائق بالحاجة سعاد، وستتكفل الوزارة بقيمة الإيجار لمدة عام.