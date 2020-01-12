الباز يجدد دعوته للمصريين بتكوين قوة ردع للدفاع عن الدولة ضد الشائعات

جدد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، دعوته للشعب المصري بتكوين فرق ردع إلكترونية للرد على اللجان الإلكترونية الإخوانية التي تهاجم الدولة المصرية.



وأوضح محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الإخوان لديهم لجان مدفوعة، وهم مثل الجرذان يعملون في الخفاء لدعم جماعتهم، مطالبًا كل شخص في الشعب المصري أن يدافع عن بلده ويجهض الشائعات.



وتابع "الباز"، أن برنامجه "90 دقيقة"، سيكون صوتًا لقوة الردع الإلكترونية المنظمة التي ستدافع عن بلده وجيشها ضد الشائعات، وسيعرض الفيديوهات والرسائل التي سينشرها كل من يدافعون عن الدولة ضد لجان الإخوان.