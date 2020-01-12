إيران تنفي استقالة مسئولين بالحكومة بسبب الطائرة الأوكرانية

نفت مصادر إيرانية، مساء اليوم الأحد، استقالة مسؤولين في الحكومة احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني وطريقة تعامل الحكومة مع القضية.



وأكد موقع "تابناك" الإيراني نقلا عن مكتب إسحاق جهانغيري نائب الرئيس حسن روحاني، أن جهانغيري لم يستقل بسبب الحادث، وفق موقع قناة "روسيا اليوم"، كما نفت صحيفة "اقتصاد آنلاين" استقالة علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة.



وتحدثت في وقت سابق تقارير تفيد اعتزام مسؤولين كبار الاستقالة بينهم علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، وعلي ربيعي المتحدث باسم الحكومة احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة الطائرة الأوكرانية.



وقتل أكثر من 170 شخصًا من ركاب الطائرة الأوكرانية التي استهدفها الحرس الثوري بالخطأ أثناء استهداف القواعد الأمريكية بالعراق الأسبوع الماضي.