البنك المركزي: القطاع الصناعي يحتاج 80 مليار جنيه دعم

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي مول مباردة التمويل العقاري بـ20 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 213 ألف عميل.



وأضاف جمال نجم، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة التمويل العقاري استفاد منها أكثر من 95% من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أنه بعد انتهاء هذه المبادرة تعاونت وزارة المالية مع صندوق التمويل العقاري، واستمروا في دعم محدودي الدخل حتى الآن.



وأوضح أن القطاع الصناعي في مصر بحاجة إلى 80 مليار جنيه لدعم عملية النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من المبادرات لدعمه والاهتمام بالصناعات المحلية.