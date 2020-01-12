هل تنهي زيارة الغنوشي لأردوغان مستقبل "النهضة" السياسي؟

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التونسي زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في اجتماع غامض ومغلق، خلال الزيارة المفاجئة التي لم يعلن عنها مسبقا التي جاءت بعد ساعات قليلة من سقوط الحكومة التي شكلّتها "النهضة" وعدم منحها الثقة في البرلمان التونسي.

واعتبر أمين عام حزب "حركة مشروع تونس" محسن مرزوق، بحسب تقرير عرضته قناة "مداد نيوز"، أن ذهاب رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" إلى إسطنبول لمقابلة أردوغان، بعد سقوط حكومته يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قرار "النهضة" مرتبط بتوجهات تركيا.

ودعا أمين عام حزب "حركة مشروع تونس"، أعضاء البرلمان لتحرك وسحب الثقة منه وبدأ "الحزب الحر الدستوري" تحركاته؛ لسحب الثقة من راشد الغنوشي غداة تصويت البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة من الحبيب الجملي.



