داوود حسين ينعى الفنان البحريني علي الغرير

نعى الفنان الكويتي داوود حسين، زميله الفنان البحريني على الغرير، والذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 47 عامًا.



وقال داوود حسين، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "أخي وصديقي العزيز نجم البحرين علي الغرير في ذمة الله.. الله يتغمد روحك الجنة يا بوخالد مع الصديقين والأبرار.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحه الطاهرة يرحمكم الله".



يذكر أن الفنان علي الغرير، من مواليد 30 سبتمبر 1972م، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل "رحلة العجائب" في العام 1990م، ويعتبر من أشهر نجوم البحرين واشتهر بأدواره الكوميدية في العديد من الأعمال التلفزيونية وأهمها "سوالف طفاش".



وشارك في أكثر من 50 مسلسلا بحرينيا وخليجيا خلال مسيرةٍ امتدّت حوالي 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل "جديمك نديمك".