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سياسي

الأعلى للإعلام: نرسل التقرير الثاني إلى الخارجية والبرلمان غدًا

الأحد 12/يناير/2020 - 04:37 م
جمال شوقي رئيس لجنة
جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس
محمد جعفر
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قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إن التقرير السنوي الثاني، عن حالة الإعلام في مصر، سوف يتم إرساله غدًا إلى وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشئون الإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية.

كما أنه سوف يتم إرسال التقرير إلى كل من نقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين، ورؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والخاصة، ورؤساء القنوات المملوكة للدولة والخاصة، وعمداء كليات الإعلام وأقسامها، موضحًا أنه تم إرساله اليوم إلى رئاسة الجمهورية.

وأكد التقرير أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية، ولا يزال يحتاج إلى مزيد من الاحترافية، ما جعله غير قادر على التعبير عما يحيط بالدولة المصرية من تهديدات، وعما يتم فيها من إنجازات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الإعلاميين يتمتعون بالحرية والاستقلالية والحماية في أداء عملهم، وأن المجلس يفتخر بأنه جنب الإعلاميين والصحفيين مغبة الوقوف في ساحات المحاكم من خلال اللوائح والإجراءات التي طبقها، كما أنه لم يتم حبس صحفي أو إعلامي واحد في قضية نشر عام 2019.

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