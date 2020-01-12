إطلالة شبابية لـ نرمين الفقي (صور)

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، صور جديدة لها.



وظهرت نرمين الفقي بإطلالة شبابية جذابة، مرتدية جاكت باللون الأخضر، وبنطلون جينز باللون الأزرق، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.



وشاركت الفقي مؤخرًا، في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

