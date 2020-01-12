أكرم حسنى رفقة ضيوف مسرحية «عطل فنى»

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر أكرم حسني في الصورة، رفقة نشوى مصطفى، شيكو، هشام ماجد، أيتن عامر، الشاعر أمير طعيمة، محمد أوتاكا، معلقًا: "أسرة مسرحية عطل فني إمبارح كان ليها الشرف إن يبقى من ضمن الحضور أستاذ عماد أديب، واللي كتير من الناس ما يعرفهوش إن الأستاذ عماد أديب والأستاذ عمرو أديب ليهم فضل كبير عليا أنا شخصيًا بعد ربنا سبحانه وتعالى".



وأردف: "كانوا من أول الناس اللي ساندتني في بداية شغلي، وأتمنى المسرحية تكون عند حسن ظنهم وظن الجمهور".



المسرحية من بطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، أيتن عامر، نشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي وأوتاكا، وتعد هذه هي التجربة الأولى لأكرم حسني، في المسرح، وهي من تأليف الشاعر الغنائي أمير طعيمة، في أولى تجاربه المسرحية أيضًا.

