«الإخصاء».. طريقة التخلُّص من كلاب الشارع في البحر الأحمر

سادت حالة من الغضب والذعر بين المواطنين في محافظة البحر الأحمر وتحديدًا في مدينتي سفاجا والغردقة؛ بسبب انتشار الكلاب الضالة.



وقال محمد جمال عاشور من سفاجا إنَّ الكلاب الضالة تثير غضب الأهالي خوفًا على أبنائهم من العقر أو تفشي الأمراض عن طريقها.



وأضاف «عاشور» لـ«الدستور» أنَّ انتشار الكلاب بأعداد كبيرة أمر يدعو للقلق خصوصًا أمام المدارس والحضانات ما يثير خوف الأطفال.



وأكد أحمد عبدالله من الغردقة أنَّ انتشار الكلاب الضالة بالمدينة لا يليق بمدينة سياحية كالغردقة؛ الأمر الذي يضر بسمعتها أمام السياح.



وأشار إلى أنَّ كثيرًا من الأهالي تقدموا بشكاوى للجهات المختصة لمكافحة الكلاب الضالة؛ ولكن لا توجد أي مكافحة أو إجراءات وقاية لها.



من ناحيته، قال الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، إنَّ المديرية تكثف جهودها لمكافحة انتشار الكلاب الضالة بمدن المحافظة المختلفة.



وأكد التنسيق مع إحدى الجمعيات المتخصصة في العناية بالحيوان لإجراء عمليات «إخصاء» للكلاب للحد من انتشارها.

