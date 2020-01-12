شاهد.. ابنة أصالة تبكى بعد انفصال والدتها عن طارق العريان

أحيت الفنانة السورية أصالة حفلًا غنائيًا، في أحد الفنادق الكبرى لصالح مرضى السرطان.وشارك خلال الحفل ابنتها شام الذهبي، وعرض برنامج «Et» بالعربي، فيديو لشام الذهبي، خلال بكائها تأثرًا بغناء والدتها.ويعد هذا هو الحفل الأول لأصالة بعد إعلان انفصالها عن زوجها طارق العريان.وكانت «أصالة»، قد أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان، قائلة: «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا».وأضافت: «سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره».