شاهد.. ابنة أصالة تبكى بعد انفصال والدتها عن طارق العريان

قدمت #أصالة حفل في القاهرة هو الأول بعد اعلان انفصالها عن طارق العريان. و كان في بينها و بين الجمهور تفاعل كبير 💫 لكن الملفت كان بكاء بنتها شام.. فما هو السبب؟