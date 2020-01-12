لطيفة فى الاستوديو يوميًا بسبب ألبوم «أقوى واحدة»

تواصل المطربة التونسية لطيفة وضع لمساتها النهائية على ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم «أقوى واحدة».



وتتواجد «لطيفة»، بشكل شبه يومي داخل الاستوديو من أجل الانتهاء من التحضيرات الأخيرة لأغنيات الألبوم والمقرر طرحه نهاية شهر يناير الجاري.



وعلمت «الدستور» أن لطيفة استقرت حتى الآن على عدد أغنيات الألبوم والذي سيضم 13 أغنية، وحرصت لطيفة على أن يكون ألبوم «أقوى واحدة» مزيجا بين اللهجات العربية منها التونسية والمصرية.



وتعاونت المطربة لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، من بينهم الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، والملحن مدين، والشاعر أيمن بهجت قمر، وليد سعد، عمرو المصري.