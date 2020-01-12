سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية فى "الأثر يقود إلى رمال"

عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ صدرت حديثا النسخة العربية لكتاب "الأثر يقود إلى رمال شبه الجزيرة العربية" من تأليف ب.أ. بوتينتسيفا٬ ترجمة محمد علي البحر٬ تقديم ومراجعة محمد أحمد علي.



يعيد كتاب "الأثر يقود إلى رمال شبه الجزيرة العربية" سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية مع تفاصيل أكثر تشويقًا. خط سير الرحلة مر عبر العديد من البلدان: إسطنبول القاهرة السويس مكة صنعاء اللُّحَية المخا تعز يريم ذمار بغداد البصرة بومباي شيراز مشهد حلب دمشق صيدا اللاذقية القدس وآسيا الصغرى حتى شواطئ بحر مرمرة. ولكل اسم من هذه المدن نصيب من السرد والأحداث.



مات اثنان من أهم علماء الرحلة وقُبرا في اليمن وهما في ريعان شبابهم: عالم اللغة فون هافن توفي في مدينة المخا في اليمن٬ ولحقه بعد فترة وجيزة عالم الطبيعة المشهور بيتر فورسكال٬ توفي في مدينة يريم اليمنية.



أما الطبيب كارل كرامير والرسام باورنفيند فتوفي أحدهما على السفينة وابتلع المحيط جسده والثاني توفي في الهند. أما نيبور فلم ييأس واستكمل الرحلة ليخلد ذكر أصحابه ومغامرتهم التي تجمع بين العلم والفن والأدب والتاريخ.