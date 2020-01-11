خيري حسن: «الشلالية» حرمت عباقرة كثيرون في الوسط الفني والثقافي من الظهور

قال الكاتب الصحفي خيري حسن، إنه استوحى فكرة كتابه "أرواح على الهامش..عباقرة ومنتحرون"، عندما كان يكتب كتاب "أبي الذي لا يعرفه أحد"، حيث شعر بمعاناة العديد من الشخصيات الفنية والثقافية، وشعر أن هناك شخصيات عانت بشدة وكانت أكثر عمقًا من كثيرين ظهروا على الساحة ولكن لم تأخذ حقها.



وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الشخصيات المكافحة لم تظهر لناس بسبب أمراض الوسط الفني والثقافي مثل الشلالية والصوحباجية وإمكانية منع أي شخص من فرصة الظهور.



واستكمل أن معظم هذه الشخصيات كانوا من الكتاب والأدباء والشعراء مرهفي الحس، لذلك لم يتحملوا القسوة التي قوبلوا بها من المجتمع.

