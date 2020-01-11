طارق العريان ينشر صورته برفقة أبنائه: الأولوية في حياتي

شارك المخرج والمنتج طارق العريان، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة حديثة له.



الصورة جمعت أبناء طارق العريان من طليقته الفنانة السورية أصالة، وعلق عليها قائلا: "الأولوية الأولى في حياتي آدم وعلي".



وكانت الفنانة السورية أصالة، قد أعلنت انفصالها رسميا عن طارق العريان، في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 15عاما.



