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عالم

«جحيم المرتزقة».. خسائر أردوغان في ليبيا خلال أسبوع

السبت 11/يناير/2020 - 08:08 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد الماضي بدء العدوان التركي على ليبيا وإرسال قوات إلى هناك، وقال في وقت لاحق إنه أرسل 35 جنديًا، فقط، بخلاف مئات المرتزقة والإرهابين الذين جلبهم من سوريا وغيرها.

خلال هذا الأسبوع، ألمّت خسائر فادحة بأردوغان سواء على مستوى القوات التركية التي أرسلها أو المسلحين والمعدات التي أرسلها لدعم ميلشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي كالتالي:

1-خسارة 9 جنود أتراك
كشفت صحف تركية عن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين من بين العشرات الذين أرسلهم أردوغان، ونقلت جثامين هؤلاء إلى مدينة مصراته التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية؛ تمهيدًا لنقلهم إلى تركيا، وسط تكتم تام من الحكومة والإدعاء بانهم قتلوا على الحدود السورية خلال مواجهات مع جماعات مسلحة هناك.

فيما أكد العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن عدد كبير تم قتله من الجنود الأتراك، لكن لم يتم الكشف عن العدد الحقيقي حتى الآن.

2- خسارة سرت درة الجماعات المسلحة
استعاد الجيش الليبي بعد ساعات من إعلان أردوغان غزوه ليبيا، مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية على البحر المتوسط، التي كان ينقل أردوغان عبرها الإرهابيين والسلاح إلى طرابلس، بخلاف ذلك غنم الجيش الليبي 47 مدرعة تركية الصنع من نوع كيربي تعرف باسم "لميس" كانت بحوزة الميلشيات بخلاف تدمير العشرات من نوعية هذه الأسلحة وغيرها.

3- فقد مناطق استراتيجية حول طرابلس
فيما يتعلق بالمناطق التي سيطر عليها الجيش الليبي خلافا لمدينة سرت، نجح في حصار مدينة مصراتة معقل الجماعات المسلحة التابعة لأردوغان، وسيطر على منطقة الوشكة التي تبتعد 100 كم عن سرت والقريبة من مصراتة، إلى جانب السيطرة على محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة، بخلاف التقدم في منطقة الهضبة بطرابلس، ومنطقة بوقرين وحي بوسليم ومنطقة السدرة.

والآن تبعد قوات الجيش الليبي من 2.5 إلى 3 كم، عن قلب العاصمة وعن القصور الرئاسية التى فيها الدوائر الرسمية، والمجلس الرئاسى.

4- تدمير أكثر من 40 طائرة بدون طيار
خسرت تركيا والميلشيات الموالية لها أكثر من 40 طائرة بدون طيار طراز"Bayraktar TB-2 " التي أرسلتها تركيا.

ومنذ إعلان أردوغان التدخل رسميا الأحد الماضي أسقط الجيش الليبي طائرتين بدون طيار، في طرابلس معقل الجماعات المسلحة.

5- مقتل وأسر العشرات من المرتزقة
قتل العشرات من المسلحين السوريين التابعين لتنظيمات إرهابية تدعمها وتدربها المخابرات التركية، فنهاية ديسمبر الماضي قتل انتحاريين سوريين حاولو تفجير الجيش الليبي، فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة عن وصول 6 جثامين من الإرهابيين السوريين إلى شمال سوريا، من تنظيمات "لواء المعتصم" "السلطان مراد" وقبل ذلك بأيام وصل مرتزق آخر قاصر يقل عمره عن 18 عاما.

وخلاف لذلك، أعلن مسؤولون بالجيش الليبي من بينهم العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي عن أسر أكثر من 12 مقاتلا سوريا خلال عمليات الجيش الليبي في طرابلس.

وسبق أن كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان مطلع يناير الجاري عن نقل السلطات التركية 1700 إرهابي مرتزق إلى تركيا لتلقي تدريبات عسكرية، تمهيدًا لنقلهم إلى سوريا، مؤكدًا وجود أكثر من ألف مرتزق وإرهابي سوري بالفعل في ليبيا.

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