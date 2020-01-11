أمل مبدي تعلق على قرار «التضامن» بأحقية الجمع بين معاشين لذوي الإعاقات

علقت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، على قرار وزارة التضامن بإتاحتها فرصة الجمع بين معاشين، أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الإعاقة، فإنه سيتم تفعيل القرار خلال أيام.



وأضافت "مبدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، أن الوزيرة السابقة غادة والي، في احتفالية "قادرون باختلاف1"، أصدرت اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكان من أهم قرارات اللائحة التنفيذية في هذا اليوم، إنه من حق الشخص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين.



وتابعت: "من الممكن أن يأخذ الشخص ذوي الإعاقة معاش الأب والأم، بعد وفاتهما، كما أنه من حق الشخص ذوي الإعاقة أن يجمع بين أجر عمله وبين معاش والده أو والدته".

