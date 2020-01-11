تيم حسن يكشف موعد عرض «العميد»

كشف الفنان السوري تيم حسن، موعد عرض مسلسله الجديد "العميد"، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا.



وقال تيم حسن، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "موعدكم مع العميد في يوم الخميس 16 يناير على تطبيق شاهد إن شاء الله تحبوه".



ويؤدي تيم حسن، خلال المسلسل شخصية العميد نادر جوخدار، وهو محاضر في كلية القانون، ويتورط في ارتكاب عدد من الجرائم.



وقال باسم السلكا، مخرج العمل، في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4، إن القصة كان يخطط لها منذ أكثر من عام، ويقوم المسلسل على الجريمة والغموض، وفكرة العمل هي الخروج عن المسار بشخصياته كاملة، فكل شخصية تخرج عن المسار بكلمة أو موقف وبعدها لا تعود لحياتها السابقة.



وأضاف: "المسلسل يبدأ بحكاية في الحلقات الأولى، يشترك العميد بشكل أو آخر مع بطلة العمل ويحدث لديه ولديها بكل موقف أو باب يفتحه تغيير مسار".

