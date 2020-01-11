أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

تستكمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعين لها غدًا الأحد، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.



بدأت اللجنة في مناقشة مواد القانون، بعدما وافقت مبدئيًا على مشروع القانون.