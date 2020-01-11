إصابة 4 في مشاجرة على ملكية قطعة أرض في نجع حمادي

أصيب 4 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، عصر اليوم السبت، وذلك في مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة علاء محمد محمود،33 عاما، عامل، وشقيقه محمود 32 عامًا، عامل، ومنصور أحمد زيدان 46 عاما، عامل، وجمال محمود زيدان، 45 عاما، عامل، مقيمين المغاربة بنجع حمادي، بجروح وكدمات واشتباه كسور بسبب خلافات الميراث وأحقية ملكية قطعة أرض بمركز نجع حمادي شمال قنا.



تم نقل المصابين الأول والثاني إلى مستشفى نجع حمادي العام، ومنه تم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.