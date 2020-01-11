محلل سياسي: السلطان قابوس هو مؤسس عمان الحديثة

قال الدكتور محمد عبدالله آل زلفة، المحلل السياسي، إن وفاة السلطان قابوس ثقب كبير جدًا -على حد وصفه- لشعبه والوطن العربي، موضحًا أنه له الفضل في بناء دولة عمان الحديثة والعصرية.



وأضاف محمد عبدالله آل زلفة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السلطان هيثم سيكون على مقدرة كبيرة وحكمة في قيادة البلاد، موضحًا أنه على صلة كبيرة به منذ سنوات.



وأشار المحلل السياسي، إلى أن الاختيار السريع للسلطان هيثم والاتفاق الذي تم، يمثل اطمئنانًا للعالم العربي والإسلامي أجمع، لما لسلطنة عمان من أهمية كبيرة للوطن العربي.