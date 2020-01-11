تاريخ السلطان الراحل قابوس بن سعيد «فيديوجراف»

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف عن تاريخ السلطان الراحل قابوس بن سعيد.



وولد السلطان قابوس يوم 18 نوفمبر عام 1940 في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وتدرج في مراحل الدراسة من الابتدائية وحتى الثانوية فى مدينة صلالة.



وفي عام 1958 أرسله والده إلى إنجلترا ليكمل تعليمه، التحق وهو في العشرين من عمره بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1960، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والحاكم لثاني عشر لأسرة آل بوسعيد، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب.



وتسلم مقاليد حكم سلطنة عمان فى 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده سعيد بن تيمور، سمى يوم توليه الحكم بيوم النهضة المباركة ويحتفل به العمانيون سنويًا.



وعمل نهضة شاملة وبناء دولة حديثة انضمت لمنظمة الأمم المتحدة، ومن مؤسسى مجلس التعاون الخليجى عام 1981.