«السيدة مريم ومكانتها فى القرآن» بثقافة الغردقة

ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالاحتفال برأس السنة المجيدة، أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «السيدة مريم ومكانتها في القرآن» ألقاها مبارك إبراهيم خطاب بمكتبة مصر العامة، تحدث فيها عن السيدة مريم وما لها من مكانة خاصة في الاسلام وعند المسلمين، فهي خير نساء العالمين وترتبط بها سورة مريم في القرآن الكريم ويذكرها القرآن على أنها صديقة ومن أشرف نساء العالمين فهى مصطفاه ومطهرة من الله على نساء العالمين، فهي الشريفه العفيغة الطاهرة التي احصنت فرجها وحافظت على عرضها وأطاعت ربها ومن مكانتها في القرآن الكريم أنها ذكر اسمها صحيح 34 مرة دون غيرها من النساء والوحيدة التي سميت باسمها في القرآن الكريم، وفي نهاية المحاضرة تم عقد مسابقة ثقافية في مجال المعلومات العامة لتنمية الوعي الثقافي وضرورة الاهتمام بالقراءة والإطلاع.



تحت عنوان «آليات وثقافة الحوار الوسطى» أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ندوة حاضرها أبو الحجاج حمادة، وتحدث عن أهميّة الحوار فلا شكّ أنّ الحوار هو شكل راقٍ وسامٍ من أشكال التّواصل الإنساني، وهو أسلوب لتبادل الأفكار والمعلومات بين النّاس، وسماع آراء كلّ طرف من الأطراف في جوّ يسوده التّفاهم، والودّ، والألفة، والاحترام، وتتوفّر فيه شروط الإنصات للمتكلّم، وإعطاء كلّ طرف حرّيته في التّعبير عن آرائه ومعتقداته، بعيدًا عن التّعصب أو العشوائيّة في الطّرح الفكري وذلك بمركز التدريب المتطور بالقصير.



وأقام بيت ثقافة سفاجا ورشه حكي للأطفال وذلك بحضانة الإيمان لقصة سيدنا يونس عليه السلام وقومه، فقد أرسله الله الي قومه يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده لمده ثلاثه وثلاثين سنه ولم يتبعه غير رجلان فقط وعرف من نفسه قلة الصبر فشكى ذلك إلى ربه فوعده أم ينزل عليهم العذاب ولكن الله رحمهم لوجود الطفل والشيخ والضعيف والمريض.



كما نظم بيت ثقافة رأس حدربة ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر باستخدام ورق البريستول وألوان الخشب لعمل عدد من الأشكال الفنية المختلفة.