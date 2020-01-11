السفارة الأمريكية في عمان تنعي السلطان قابوس

نعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط بعمان، السلطان قابوس، ببالغ الحزن، فيما قالت السفارة عبر تغريدة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم - قائد ملهم لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن، قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه.



يأتي هذا فيما أعلن التلفزيون العماني أن، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.