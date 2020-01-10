خالد المحجوب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل جنود أتراك فى ليبيا

علق العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، على إعلان صحيفة تركية عن مقتل وإصابة 9 جنود أتراك في ليبيا، قائلًا إنها ليست أول مرة يقضي الجيش الليبي على جنود أتراك.



وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه منذ 10 أيام تم استهداف رتل لمجموعة حضرت بطائرة من مطار معيتيقة كانت متجهة لمعسكر، وكان يحوي ضباطا وجنودا أتراك.



وأردف: "تمت الضربة بنجاح، لكن لا نملك إحصائية عن عدد الذين قتلوا سواء ضباط أو ضباط صف أو مستشارين لكن العدد الذي لقى حتفه كبير، بالإضافة إلى استهداف مواقع لطائرات مسيرة خاصة بالأتراك".



وقتل 3 جنود أتراك وأصيب 6 آخرون خلال معارك في ليبيا، وفقًا لقناة ليبيا، وذكرت صحيفة "أحوال" التركية، أن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلهم إلى أنقرة.



ولم تنشر الصحيفة التركية أي معلومات إضافية حول مكان مقتلهم، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إرسال 35 عسكريا إلى طرابلس لمساندة حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فايز السراج والميليشيات الداعمة لها، وهو ما اعتبر غزوًا لليبيا.