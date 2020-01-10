احتفالية فنية بأعياد السنة الميلادية الجديدة بـ«ثقافة حلوان»

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة حلوان بالقاهرة بالتعاون مع قصر الأمير خديجة بحلوان بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.



وتضمنت الاحتفالية عرض فنى لفرقة انيميشن كيدز مع عرض لفرقة المولوية المصرية، وهى إحدى فرق الإنشاد الديني تأسست على يد منشدها عامر التوني وحاول من خلالها تقديم التراث المولوي المصري على الساحة الإعلامية، كما قدمت عرض لفرقة التنورة وهى إحدى الفرق التابعة للهيئة والتي تكونت عام 1988 بمقر قصر الغوري للتراث مع فقرة عزف ثنائي لآلتي القانون والطبلة لسلمى وفريدة عادل، وأمتعا الجمهور عن طريق عزفهن الرائع لبعض المقطوعات الموسيقية الرائعة من الزمن الجميل.



واختتمت الفعاليات بفقرة الأراجوز ومسرح العرائس التى قدمت فيها عروض ترفيهية للأطفال وسرد لقصة بلبل للأطفال التي تعلم الالتزام والتحلي بصفة الصدق والأخلاق الحميدة.