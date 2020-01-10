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جميلة عوض: والدتي لم تسع للتمثيل ولم تعتزل

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:12 م
جميلة عوض
جميلة عوض
أحلام عبدالرحمن
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قالت الفنانة جميلة عوض، حفيدة الفنان محمد عوض، إن والدتها راندا عوض لم تسع للتمثيل ولم تعلن اعتزال الفن.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن والدتها كانت تدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في لبنان، لكنها اضطرت للعيش في مصر مع أسرتها ولم تجد سوى كلية فنون مسرحية كونها كانت أجنبية وهي المسموح لها بالالتحاق بها حينها.

وأشارت الفنانة جميلة عوض إلى أن والدتها كانت دائما الأولى على دفعتها في كلية الفنون المسرحية وكان يتم ترشيحها لأداء أدوار.

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