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عراقيون يرفضون تحويل بلادهم لساحة صراع لإيران (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رباب الأهواني
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أبدى عراقيون رفضهم لمحاولات فصائل مُسلحة موالية لإيران جعل بلادهم ساحة حرب للصراع بين طهران وواشنطن، متهمين تلك الميليشيات بإدخال بلادهم في حرب لا مصلحة لهم فيها.

وأكدوا عبر تقرير مصور أجرته قناة «الآن» أن العراق ليس ساحة للصراع تستخدمها إيران عبر وكلاء ينفذون مشاريعها على أراضي بغداد.

وطالبوا بضرورة أن يكون هناك موقفًا للحكومة العراقية تجاه استخدام موالين لإيران، أراضيهم لتهديد الدول الأخرى.

من جانبه، قال مواطن عراقي، إن الشباب يرفض تماما أي حرب يدخل العراق فيها، نظرا لأن عانى من حروب كثيرة.

وقال فراس الأعرجي، صحفي عراقي، إن ضعف الحكومة العراقية أدى إلى عدم احترام الدول المجاورة لسيادتها، وأن ما يدور في بغداد هو عدم وجود فعلي للحكومة.

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