مصادر: أحمد أبو خنيجر يفوز بجائزة ساويرس للمرة الثالثة

علم "الدستور"، من مصادره، بفوز الكاتب أحمد أبوخنيجر بجائزة ساويرس الثقافية، فرع المسرح، في دورتها الخامسة عشرة، والمقرر الإعلان عنها مساء اليوم، بدار الأوبرا المصرية.



وكان أحمد أبوخنيجر فاز عام 2006 في فرع شباب الكتاب في مجال الرواية، كما فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية في جائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الكتاب في الدورة الـ14 لعام 2019، عن المجموعة القصصية "مشاهد عابرة لرجل وحيد".



ومن المقرر أن يبدأ حفل الاستقبال على المسرح المكشوف في حدود الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتبدأ فعاليات حفل توزيع الجوائز على المسرح الكبير الساعة السابعة مساءً.



يقام الحفل في حضور عدد من الوزراء والسفراء ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.



تبدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه، كما يشارك العديد من ضيوف الشرف والفنانين لتسليم الجوائز، وتتخلله فقرة غنائية للفنانة كارمن سليمان.