هولندا: إيران سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم الجمعة، إنه من المرجح جدًا أن صاروخًا إيرانيًا هو من أسقط الطائرة الأوكرانية، وأن خطوات الاتحاد الأوروبي التالية ستعتمد على رد فعل طهران تجاه نتائج التحقيق.



وقال "ستيف بلوك" للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: "من المرجح فعلًا أن تكون الطائرة سقطت بصواريخ إيرانية".



وردًا على سؤال عما إذا كان يجب فرض عقوبات على إيران قال بلوك: "الخطوات التالية تتوقف على رد الفعل الإيراني (على نتائج تحليل مستقل)".



وصرحت إيران، اليوم الجمعة، بأنها تستطيع التأكيد بأن طائرة البوينج الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء بالقرب من طهران، "لم تصب بصاروخ".



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة التي كان على متنها 176 شخصًا سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه "حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.



ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "فارس" أنَّ الطائرة وهي من طراز "بوينج 737" سقطت بعد إقلاعها من مطار "الخميني" في طهران بسبب "مشكلات فنية".



وأعلن التلفزيون الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعد إقلاعها.