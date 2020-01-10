البرلمان يناقش دور «الشراكة من أجل التنمية».. الاثنين

تناقش لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده الاثنين المقبل، دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، ويأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعتها الدائمة لدور الوكالة الهام في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، في مختلف المجالات.



جدير بالذكر، أنه ​تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الأول من يوليو 2014 بعد دمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" مع "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والمستقلة حديثًا" في هيئة جديدة.