حفل تامر حسني في الكويت «كامل العدد» (صور)

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا مساء أمس الخميس، بمركز المؤتمرات بدولة الكويت وسط تواجد جماهيري ضخم.



قدم تامر حسني خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه ومن ضمنها "حلو المكان"، و"عيش بشوق"، و"يانا يا ما فيش"، و"يا بنت الايه"، "أكتر حاجة"، و"حلم سنين"، بالإضافة إلى مجموعة من أحدث أغانيه.



وحول ملابسات الفيديو الشهير له في أول حفلاته في دولة الكويت، أوضح تامر أنه عندما ركض من إحدى المعجبات على المسرح فعل ذلك خوفًا عليها من أي مساءلات قانونية، بهدف الحفاظ على النظام العام واحترام عرف وتقاليد البلد المتبعة بالدولة.



وفي نهاية الحفل قام تامر بتوجيه الشكر لشعب الكويت على الحضور وحفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجاليات العربية المتواجدة في الحفل، وقدم الشكر لهم لحرصهم على حضور الحفل.



يذكر أنه نفذت التذاكر قبل الحفل بأكثر من ٣ أيام، وبحسب تصريح الشركة المنظمة للحفل، فهو أكبر الحفلات المقامة بدولة الكويت حضورًا حتى الآن، والحفلة هي الأكثر تفاعلًا، وذلك لشعبية تامر حسني بدولة الكويت.