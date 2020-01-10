الأنصاري: تسليم 30 منزلا بـ «طامية» غدا بعد إعادة تأهيلها

الأنصاري: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحدودي الدخل



قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الدولة تولي اهتماما خاصًا وكبيرًا بالأسر الأحق بالرعاية ومحدودي الدخل، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشدد دائما علي جميع المسئولين بضرورة توفير الحياة الكريمة للأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم.



وأشار الأنصاري في تصريحات خاصة، أن المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني نجحت في إعادة ترميم وتأهيل 30 منزلًا، بقرية فرقص التابعة لمركز طامية وسيتم تسليمها لأصحابها صباح غدا السبت.



وأضاف الأنصاري أن المحافظة وقطاعاتها المختلفة، تبذل جهودا كبيرة من اجل مساعدة الأسر الأولي بالرعاية، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية لهم، وكذلك إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لعدد من الحالات من محدودي الدخل.

